غريقان في ديالى وبغداد والأمن يعتقل 3 أشخاص مشكوك بهم

2024-06-09 09:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأحد، بغرق شابين أثناء السباحة في النهر، واعتقال ثلاثة أشخاص كانوا برفقة أحد الغرقى في محادثتين منفصلتين بالعاصمة بغداد ومحافظة ديالى.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب مواليد 2006 قضى غرقاً في نهر الخالص المبطن خلف منطقة الكاطون غرب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وفي بغداد، أبلغ مصدر ثانٍ، الوكالة بأن "شاباً داخل نهر دجلة بالقرب من مقهى البيروتي وسط العاصمة، قضى غرقاً، وفرق البحث تحاول انتشال الجثة".

وأشار المصدر، إلى "اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا برفقة الغريق، وإيداعهم التوقيف لأغراض التحقيق معهم، ولوجود شكوك بالحادثة".