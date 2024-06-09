رفضت أن يتزوج عليها .. رجل يضرم النار بجسد زوجته الحامل في السليمانية

2024-06-09 09:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقدم رجل على إضرام النار بجسد زوجته الحامل داخل حمام المنزل وذلك في مدينة السليمانية، وفقا لما أدلى به والدها من معلومات.

والد المرأة ويُدعى جزا جوهر قال لعدد من وسائل الإعلام، إن زوج ابنته احراقها لعدم رضاها على أن يتزوج عليها امرأة أخرى.

وقالت الزوجة لوسائل الإعلام، إن زوجها قام بسكب مادة النفط عليها داخل حمام المنزل وأضرم النار بجسدها.

وعزت سبب قيام الزوج بفعلته إلى رغبته في الزواج من امرأة ثانية، لكنها رفضت.

وكانت المرأة البالغة من العمر 17 عامًا حاملاً بتوأم وقت وقوع الحادث، وهي الآن ترقد بالمستشفى مصابة بحروق بنسبة 85٪.

بدورها نفت أُسرة الرجل الزوج الاتهامات كافة التي وجهها له حموه، وابنته، مدعية أن زوجة ابنهم هي من أحرقت نفسها بقصد الانتحار.