خطة امنية ضخمة لتأمين بطولة اليورو

2024-06-09 09:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

كشفت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن بلادها تستعد بخطة ضخمة لتأمين بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، داعية الجماهير للانطلاق والاستمتاع بأجواء البطولة.

وأضافت في تصريح صحفي أن البطولة التي ستقام في 10 مدن ألمانية خلال الفترة من 14 حزيران إلى 14 تموز المقبل ستشهد انتشارًا ضخمًا لقوات الأمن، حيث سيتم نشر 22 ألف رجل شرطة يوميًا لضمان أمن وسلامة الحدث الرياضي.

وشددت فيزر على أن الأمن يأتي على رأس أولويات الحكومة الألمانية، لكنها أيضًا طلبت من الجميع الاستمتاع بالبطولة والتفاعل معها بإيجابية، مؤكدةً أن البطولة ستوفر جوًا من الرفاهية والمتعة للمشجعين، مع إمكانية متابعة أداء المنتخب الألماني والتمتع بمبارياته.