الداخلية تتابع مع نظيرتها السعودية حيثيات اعتقال اثنين من الحجاج العراقيين

2024-06-09 09:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (9 حزيران 2024)، انها تتابع مع الجانب السعودي بخصوص اعتقال اثنين من الحجاج العراقيين في المملكة.

وقال المتحدث باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية تتابع مع نظيرتها السعودية أسباب اعتقال اثنين من المواطنين العراقيين من الحجاج في المملكة، لغرض إطلاق سراحهما ومعرفة جميع الحيثيات المتعلق بهما".

وكشف رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، يوم أمس السبت الإجراءات المتخذة والملابسات حول اعتقال حاجين عراقيين اثنين في السعودية.

وقال المسعودي لـ"بغداد اليوم"، إنه "أصبح لدينا حالتي اعتقال حتى الآن، وقمنا بتكليف محامي وارسلنا فريقا من ضمنهم القنصلية العراقية في جدة".

وأشار الى أن "القنصلية متواصلة مع الجانب السعودي بهذا الشأن كونها هي الوحيدة المسموح لها بالتواصل بصفتها جهة دبلوماسية".

وأضاف أن "عدد المعتقلين بلغ اثنين، والاجراءات متواصلة وسيتم الافراج عنهم في الأيام القادمة".

وحول اسباب الاعتقال، اوضح المسعودي ان "الجانب السعودي لديه اجراءات تتعلق بتنظيم الحج، ومن بينها الشعارات والنشر الالكتروني والنشر السياسي او معلومات"، مبينا انهم "يقومون بأخذ الأشخاص لاستفسارات معينة في مركز الشرطة او ما يسمى النيابة ومن ثم يطلق سراحهم".

وكشف مصدر مطلع يوم أمس السبت، عن اعتقال المحلل السياسي المقرب من الاطار التنسيقي عماد المسافر، حيث تشير المعلومات الى انه تم اعتقاله من فندق في المدينة المنورة منذ ايام، لتكون ثاني حالة بعد اعتقال حاج اخر وليد الشريفي والذي تشير المعلومات الى انه اطلق شعارات تتضمن اسم الحشد الشعبي خلال الحج.



