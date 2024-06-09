الداخلية: نتابع مع السلطات السعودية أسباب اعتقال حاجين عراقيين في المملكة

2024-06-09 09:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، متابعتها مع السلطات السعودية أسباب اعتقال اثنين من الحجاج العراقيين في المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية العراقية تتابع مع نظيرتها السعودية أسباب اعتقال اثنين من المواطنين العراقيين من الحجاج في المملكة".

وأضاف ان "الوزارة تعمل على إطلاق سراحهما ومعرفة جميع الحيثيات المتعلق بهما".