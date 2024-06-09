السلطات العراقية تقول انها تتابع اعتقال اثنين من مواطنيها من قبل السعودية

2024-06-09 09:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، إنها تتابع مع نظيرتها السعودية، أسباب اعتقال مواطنين اثنين أثناء أداء مناسك الحج في مكة.

وذكر بيان مقتضب للداخلية، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تتابع مع نظيرتها السعودية، تفاصيل اعتقال مواطنين عراقيين من بين الحجاج في مكة، لغرض إطلاق سراحهما ومعرفة جميع الحيثيات المتعلقة بهما".

وكان مصدر مطلع، أفاد أمس السبت، باعتقال المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، عماد المسافر أثناء أدائه مناسك الحج في السعودية، لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وقبل 4 أيام، اعتقلت السلطات السعودية، مواطناً عراقياً هتف لقاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، أمام الكعبة، بحسب مصادر مطلعة.