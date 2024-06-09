صادرات الهند الى العراق تسجل "قفزة" كبيرة خلال هذه المدة

2024-06-09 10:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم السبت، إن قيمة الصادرات الهندية الى العراق في الفترة من نيسان 2023 لغاية اذار 2024 ارتفعت بنسبة 24 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، فإن قيمة الصادرات الهندية المباشرة الى العراق بلغت 3.4 مليارات دولار امريكي بعد ان كانت بقيمة 2.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة اليوم، فإن صادرات الهند من الرز ارتفعت بنسبة 131 لتبلغ قيمتها بحدود 910 ملايين دولار، مرتفعة عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت بقيمة 392 مليون دولار أمريكي. أما أنواع الوقود الأحفوري فقد انخفض بنسبة 9.15 ليبلغ 799 مليون دولار بعد أن كان بقيمة 879 مليون دولار أمريكي. وعن صادرات اللحوم الهندية، فقد ارتفعت بمقدار 41.5 لتبلغ 329 مليون دولار امريكي بعد ان كانت بقيمة 232 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت صادرات الحديد ايضا بنسبة 153 ، وصادرات الشاي بنسبة 141 ، وصادرات الفواكه بنسبة 114 ، وصادرات الملابس بنسبة 106 ، وصادرات الزيوت النباتية بنسبة 103. أما السلع التي انخفضت فكانت السكر التي انخفضت صادراتها من الهند الى العراق بنسبة 85. ويشير التقرير الى أن الهند تُعد خامس مُصدِّر للعراق للسلع بعد كل من: الإمارات، والصين، وتركيا وإيران واقيام صادرات الهند تعتبر مباشرة الى العراق، وقد ترتفع اذا أُضيف لها اقيام البضائع المعاد تصديرها من الامارات، والتي تتمثل بنسبة كبيرة منها بمنتجات هندية. وذكر التقرير أنه بالمقابل انخفضت قيمة صادرات العراق الى الهند والمتمثلة بشكل أساسي من النفط الخام من 34 مليار دولار امريكي مقارنة بـ 30 مليار دولار أمريكي في الفترة من نيسان 2023 لغاية اذار 2024 . وتعد الهند ثاني أكبر بلد مستورد للنفط العراقي بعد الصين والتي تمثل بحدود 30 من مشتريات النفط العراقي.