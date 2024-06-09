النقل تكشف عن اتفاق على إنهاء التعارضات أمام طريق التنمية

2024-06-09 10:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة النقل، اليوم السبت، عن الاتفاق مع وزارتي النفط والكهرباء على إنهاء التعارضات أمام طريق التنمية. وقال المدير العام للشركة العامة للسكك الحديد التابعة للوزارة يونس الكعبي، إن طريق التنمية يسير بخطى واثقة بإشراف ورعاية مباشرة من رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لطريق التنمية، مبينا، أن اللجنة العليا ناقشت في اجتماعها الاخير آخر مستجدات المشروع حيث تجاوزت نسبة تصاميم سكك الحديد 76 والطريق السريع وصل إلى قرابة 68، ومسوحات التربة والطبوغرافية تجاوزت 90. وأضاف، أن الأسبوع الماضي شهد إنجاز توقيع محضر مع وزارتي النفط والكهرباء على عدم التعارض مع طريق التنمية، وتم الاتفاق على إنهاء جميع التعارضات الفنية على طول المسار من ميناء الفاو إلى فيشخابور مع الوزارتين، وتم الاتفاق أيضا على التفاصيل الفنية لتغذية المشروع بالتيار الكهربائي.