انخفاض صادرات نفط العراق إلى أمريكا خلال أسبوع

2024-06-09 10:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 7 دول رئيسية بلغت 5.757 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 290 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.467 ملايين برميل يوميا. وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 126 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 107 آلاف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 233 ألف برميل يوميا. كما أشارت الإدارة إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.768 ملايين برميل يومياً، ، تلتها المكسيك بمتوسط 538 الف برميل يوميا ، ثم كولومبيا بمتوسط 496 ألف برميل يومياً، وبعدها تأتي السعودية بمعدل 375 ألف برميل يومياً. ووفقاً للجدول، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من البرازيل كانت بمعدل 254 ألف برميل يوميا ،ومن الإكوادور بمعدل 200 ألف برميل يوميا. فيما لم تصدر ليبيا و نيجيريا اي كمية من النفط الى الولايات المتحدة خلال الاسبوع الفائت.