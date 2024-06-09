2024-06-09 10:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، متابعتها مع السلطات السعودية أسباب اعتقال اثنين من الحجاج العراقيين في المملكة. وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، في بيان ورد لمنصة “إيشان” إن “وزارة الداخلية العراقية تتابع مع نظيرتها السعودية أسباب اعتقال اثنين من المواطنين العراقيين من الحجاج في المملكة”. وأضاف أن “الوزارة تعمل على إطلاق سراحهما […]

ظهرت المقالة الداخلية تتابع مع السعودية أسباب اعتقال اثنين من الحجاج العراقيين في المملكة أولاً على ايشان.