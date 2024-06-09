2024-06-09 10:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، يوم الأحد، مشاركة منتخب الطائرة في البطولة العربية للناشئين المقرر إقامتها في الأردن نهاية شهر حزيران الجاري.

وقال رئيس الاتحاد العراقي حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب بدأ معسكره الحالي في محافظة واسط، تحت إشراف المدرب الإيراني جواد مهرگان والمساعدين أحمد كاوش وسلمان رزوقي".

وأضاف أن المنتخب سيتوجه منتصف الشهر الجاري إلى العاصمة الإيرانية طهران للدخول في معسكر تدريبي ثانٍ هناك يستمر لغاية انطلاق البطولة".

وأوضح أن الاتحاد العراقي حضّر لإقامة عدد من المباريات الودية أمام فرق إيرانية للوقوف على مستويات اللاعبين"، مشيراً إلى أن "الاتحاد يسعى من خلال المعسكرين الداخلي والخارجي لتجهيز اللاعبين للبطولة العربية وإعداد المنتخب قبل دخول الفريق في المنافسات الرسمية".