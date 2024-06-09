أسواق الخضروات في ذي قار: تنوع المنتجات ومواجهة ارتفاع الأسعار
2024-06-09 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
شبكة اخبار الناصرية
طماطم 1000 بطاطا1000٠ باذنجان 1000 بصل اصفر 1000 بصل أبيض1000 شجر 1500 جزر برتقالي 1.000 لهانة بيضاء 1500 لهانة حمراء 1500 فلفل بارد عراقي 1500 خيار عراقي1000 ثوم وزن 5.000 بطيخ 1.000 ركي 750,, فلفل حار2000 باميا 5000 بروكلي 6000 لوبيا 2000 ——————————————— طرح 1500 باقلاء بدون تفليس 1500 ليمون...
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