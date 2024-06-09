وطني الإسكواش يتوجه إلى الصين للمشاركة ببطولة آسيا

2024-06-09 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

يغادرنا وفد منتخبنا الوطني للإسكواش متوجهاً إلى مدينة داليان الصينية، من أجل المشاركة في بطولة آسيا بنسختها الثالثة والعشرين، التي ستقام للفترة من 12 وحتى 16 حزيران الحالي، إلى جانب 15 دولة من القارة الصفراء.

وقال رئيس اتحاد اللعبة علي جهاد لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" منتخبنا سيشارك بأربعة لاعبين في بطولة آسيا المزمع إقامتها في مدينة داليان الصينية، إذ تم اختيارهم بعناية وحسب نتائج المسابقات المحلية الأخيرة".

وأضاف أن" المنهاج التحضيري انقسم الى معسكرين، الأول داخلي بقيادة المدرب علي حسن، والآخر خارجي في مصر وأقيم تحت إشراف المدرب رسول هاشم، والهدف منه رفع جاهزية اللاعبين للتنافس مع أبطال البلدان المشاركة".

ولفت جهاد إلى أن" المسابقة الآسيوية تمثل فرصة مثالية للاعبينا من أجل اكتساب الخبرات وتعزيز الجانب التنافسي ومواكبة أحدث الأساليب المتطورة عبر اللعب مع مدارس متنوعة، بحكم تواجد منتخبات قوية ومتمرسة في اللعبة فضلاً عن كونها ستسهم في رفع تصنيفهم على الصعيد القاري"، مبيناً أن" أصحاب الشأن ينظرون لهذه المشاركة كمحطة مهمة في طريق الارتقاء بالإسكواش إلى مستويات أفضل".