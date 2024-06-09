2024-06-09 11:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاحد، احكاما بالاعدام بحق سبعة من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لمنصة “إيشان” إن “المحكمة أصدرت حكمها الأول بالإعدام بحق أربعة مدانين لقيامهم باستيراد وتصدير المواد المخدرة، فيما أصدرت حكمها الثاني بحق ثلاثة […]

ظهرت المقالة القضاء العراقي يحكم بإعدام سبعة تجار مخدرات بينهم أجنبي أولاً على ايشان.