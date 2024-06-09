حكومة اقليم كوردستان تعلن ايصال الإنترنت إلى 400 ألف منزل عبر الكابل الضوئي

2024-06-09 12:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل والاتصالات في اقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكا، يوم الأحد، إيصال خدمة الإنترنت عبر مشروع الكابل الضوئي إلى 400 ألف منزل في الإقليم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش حفل افتتاح مركز "إيغل بوست" المتخصص في شؤون البريد والتوصيل في مدينة أربيل العاصمة.

وذكر الوزير في كلمته "لقد تمكنّا من إيصال خدمة الإنترنت المعروفة بـ(FTTH)، وعبر الكابل الضوئي إلى 400 ألف منزل"، مردفا بالقول "مستمرون بتقوية وتوسعة شبكات هذه الخدمة".

كما أشار إلى أن "مشروع الإنترنت فائق السرعة وصل إلى 3700 دائرة حكومية، ونواصل توسيع الشبكة لتصل إلى الأقضية والنواحي كافة والى المنافذ الحدودية".