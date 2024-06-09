العراق يتفوق على الجميع في استيراد الحبوب التركية

2024-06-09 12:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرح رئيس مجلس إدارة قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجات جمعية المصدرين الأتراك، يوم الأحد، بأن العراق تسيد قائمة استيراد الحبوب والبقول خلال الخمسة أشهر من العام الحالي.

وقال أحمد ترياكي أوغلو، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، أن صادرات الحبوب ارتفعت بنسبة 25.4 في المائة من حيث الكمية خلال فترة الخمسة أشهر، وأشار إلى أن الإنتاجية الزراعية أكثر مهم أكثر من أي وقت مضى.

وتوقع أوغلو أن "يكون الإنتاج هذا العام نحو 21 مليون طن من القمح بسبب زيادة مساحات الزراعة ومتوسط هطول الأمطار الموسمي أعلاه باستثناء شهر أبريل/ نيسان"، موضحا أن "المنافسة لن تؤثر على علاقاتنا التجارية القوية في الشرق الأوسط وآسيا "

وبين أن "أعلى الصادرات قد تحققت في تاريخ تركيا، حيث بلغ الارتفاع الشهري في صادرات قطاع الحبوب 13.8 في المائة، وهو أعلى من المتوسط في جميع القطاعات، وفي خمسة أشهر، ارتفعت الإيرادات من العراق، كأكبر وجهة للصادرات، بنسبة 11.6 في المائة، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية على الرغم من انخفاضها بنسبة 8.5 في المائة، وفي هذه الفترة بلغت صادرات الخبز البسكويت من مجموعات المنتجات 706.4 ملايين دولار، وبلغت صادرات دقيق القمح 603.0 مليون دولار، وبلغت صادرات الزيوت النباتية 593.2 مليون دولار".