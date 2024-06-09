2024-06-09 12:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، يوم الأحد، عن رفضها لقرار قطع خدمة الإنترنت أثناء الامتحانات العامة للصفوف المنتهية، المتوسطة والإعدادية، فيما أشارت إلى أن القرار اتخذ لعدم جاهزية وزارة التربية للسيطرة على تسريب الأسئلة.

وقالت الياسري، لوكالة شفق نيوز: "أرفض قطع خدمة الإنترنت خلال أيام الامتحانات ومعترضة على ذلك، لكن ذلك يتم نزولاً عند رغبة وزارة التربية، وتوجيهات مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الحكومة معنية بحماية الأسئلة الامتحانية من التسريب، إذ حدثت حالات سابقة وتحولت إلى قضايا رأي عام".

وأضافت أن "وزارة التربية لم تكمل تجهيزاتها للسيطرة على تسريب الأسئلة ومتى ما استكملت وزارة التربية استعداداها للسيطرة على تسريب الأسئلة ستنتهي عملية قطع الإنترنت".

وأشارت الياسري، إلى أن "وزارة الاتصالات حددت هذا العام قطع خدمة الإنترنت ساعتين فقط، واحدة قبل الامتحان وأخرى أثناء الامتحان".

وكانت وزارة الاتصالات، قد أعلنت أمس الأول الجمعة، قطع خدمة الانترنت في العراق لمدة ساعتين بالتزامن مع بدء الامتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي، من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثامنة استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على طلب وزارة التربية، كما اتخذت نفس الإجراء، خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة، التي أجريت منتصف شهر أيار الماضي.

وبحسب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فإن قطع الانترنت من قبل وزارة الاتصالات طيلة فترة الامتحانات يمثل انتهاكا صارخا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الوصول إلى المعلومات من خلال الخدمات الرقمية المرتبطة بالانترنت.

وقطع الانترنت يلحق خسائر بالعراق تصل الى ملايين الدولارات تمثل ما مقداره 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، مع ايقاف نسبة 20% من الاتصالات عبر كافة الشبكات المحلية عن طرق خدمة الانترنت، وفقاً للمركز.