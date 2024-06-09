2024-06-09 12:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، يوم الأحد، قرب الإطفاء التدريجي للخدمة بتقنية "الواي فاي" (الأبراج)، والإنتقال لخدمة الـ(FTTH).

وقالت الياسري، خلال أعمال مؤتمر القمة العراقية للاتصالات، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأيام القادمة ستقوم الوزارة بتنفيذ خطة مجدولة مدروسة تتضمن الإطفاء التدريجي للخدمة بتقنية الواي فاي (الأبراج) والإنتقال لخدمة الـ(FTTH) وذلك في العديد من مناطق بغداد والمحافظات التي اكتمل فيها إنشاء شبكتين للألياف الضوئية FTTH".

ودعت الوزيرة، المواطنين، إلى التوجه لـ"الاشتراك بخدمات الكابل الضوئي كونه يوفر خدمة سريعة بجودة فائقة وبأسعار مدعومة، وترك الاشتراك بخدمة الواي فاي لأنها تقدم خدمة انترنت ضعيفة وبطيئة".

وكان وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان، آنو جوهر عبدوكا، قد أعلن صباح الأحد، إيصال خدمة الإنترنت عبر مشروع الكابل الضوئي إلى 400 ألف منزل في الإقليم.