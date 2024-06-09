نجم الماتادور يعلق على هدفه الأول مع الفريق ويؤكد: الإصابة أصبحت من الماضي

2024-06-09 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

عبر نجم المنتخب الاسباني بيدري، عن سعادته بتسجيله للهدف الأول مع المنتخب، فيما أكد أن الإصابة أصبحت من الماضي.

وقال بيدري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الاحد (9 حزيران 2024)، "أنا سعيد جدا بالمباراة، ورد فعل الفريق. وعلى الصعيد الشخصي، كنت متحمسا جدا للتسجيل لأول مرة مع المنتخب".

وأضاف: "عملت كثيرًا بعد عدة انتكاسات، للوصول بحالة جيدة إلى الجزء الأخير من الموسم.. لقد حاولت دائمًا أن أكون موجودًا في اليورو، والآن أشعر بتحسن كبير عن ذي قبل".

وتابع: "أعتقد أن هذا التحسن ظهر عند إحرازي الهدف (بالقدم اليمنى)، حيث أثبت أن الإصابة أصبحت من الماضي".

وواصل: "لدي علاقة مع (المدرب) لويس دي لا فوينتي منذ الألعاب الأولمبية، و أنا ممتن له على الثقة (التي منحني إياها) في الأوقات الصعبة، ولقد تلقيت منه عدة اتصالات، ومنحني التشجيع والهدوء".

وعن توقعاته لإسبانيا في اليورو، اختتم بيدري: "نهدف إلى الفوز بكل شيء.. ألعب دائمًا لمحاولة الفوز، لكننا سنأخذ الأمور مباراة بمباراة".

المصدر: وكالات