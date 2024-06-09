رابطة المصارف الخاصة: العراق شهد ثورة كبيرة وتغيير واسع بادوات الدفع الالكترونية

2024-06-09 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفواز

أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الأحد، أن العراق شهد ثورة كبيرة وتغيراً واسعاً على مستوى استخدام أدوات الدفع الإلكترونية منذ عام 2023، فيما أشارت الى ارتفاع كبير بحجم وعدد العمليات الخاصة بالدفع الإلكتروني.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مؤسسة رابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع المصرفي العراقي على استعداد تام للتعاون ضمن توجهات البنك المركزي العراقي والتي تدعمها التوجهات الحكومية بشكل كبير ،خاصة بعد الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة الامريكية التي أثمرت جهودها عن تأطير عملية العمل على حل الإشكاليات المتعلقة بمنع استخدام الدولار لمجموعة من المصارف العراقية".

وأضاف طارق أن "دور رابطة المصارف الخاصة تؤمن بتطبيق هذه التوجهات التي تتعلق بتعديل آليات العمل واستخدام أدوات تقنية حديثة ومراجعة الحسابات السابقة"، مؤكداً أن "الرابطة ستكون داعمة لهذه التوجهات بشكل كبير".

وأشار الى أن"رابطة المصارف الخاصة تأمل بعودة المصارف التي تستطيع تلبية المتطلبات أعلاه"، لافتاً الى أن "المسألة التي حدثت على القطاع المصرفي الخاص كان لها تأثيرات سلبية"، مضيفاً أن "التوجهات العامة وتوجهات المصارف يجب أن تكون لإصلاح الضرر الذي حدث في المرحلة السابقة".

وأكد أن "العراق شهد ثورة كبيرة وتغيراً واسعاً منذ العام السابق ولغاية الان على مستوى استخدام أدوات الدفع الإلكترونية، الذي أقرت الحكومة باعتماد الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية أو الخاصة"، مبينا أن "العراق شهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً بحجم العمليات وعدد العمليات الخاصة بالدفع الالكتروني، إضافة الى زيادة في عدد البطاقات المصرفية، ومضاعفة عدد نقاط الدفع الإلكتروني (pos)، بالتالي هناك تغير كبير".

وأكد أن "العام الحالي سيشهد تغيراً بشكل كبير وملموس من قبل المواطن".

ولفت طارق الى أن "المؤسسة تسعى قدر الإمكان لتعزيز العلاقات بين شركات الدفع الإلكتروني والمصارف من جهة وبين المؤسسات الحكومية والبنك المركزي العراقي من جهة أخرى، إضافة الى تثقيف المجتمع باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني بشكل مستمر".