العثور على 4 جثث لعمال سوريين في حريق شارع الظلال وسط بغداد

2024-06-09 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد (9 حزيران 2024)، بانتشال 4 جثث لعمال سوريين لقوا مصرعهم في حريق اندلع بشارع الظلال وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "فرق البحث والإنقاذ انتشلت 4 جثث متفحمة تعود لعمال سوريين في حريق شارع الظلال".

وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني قامت بنقل الجثث الى الطب العدلي"، مشيرا الى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الدفاع المدني استنفار فرقه لإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للعطور والملابس في منطقة شارع الظلال وسط بغداد.