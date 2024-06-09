العراق على موعد مع حرارة تلامس الـ 50 مئوية مع زخات مطر عشوائية

2024-06-09 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، ان درجات الحرارة في العراق ستصل إلى 50 مئوية خلال خلال اليومين المقبلين، إضافة الى فرص زخات مطر عشوائية متفرقة ببعض المدن العراقية.

وقال الزيادي في أيجاز تلقته "بغداد اليوم"، ان "العراق سيتأثر بمنخفض سطحي حار وجاف ترافقه كتلة هوائية مصاحبة بنشاط رياح جنوبية شرقية قادمة من الخليج تؤدي إلى ارتفاع محسوس بدرجات الحرارة في المحافظات كافة وقد تلامس الـ 50 مئوية خاصة في المدن الجنوبية وحوالي 48 مئوية في العاصمة بغداد والمدن الوسطى".

وبين ان "تقلب الرياح والتي متوقع ان تكون شمالية غربية في الموصل والأقسام الغربية ستثير غبارًا محليًا، كما يجب الحذر من سخونة الأجواء، ومن المتوقع ان تضعف الثلاثاء وقد تنكسر الأربعاء المقبل وتعود الأجواء اعتيادية".

وختم الراصد الجوي قوله ان "هناك فرص زخات مطر متفرقة عشوائية يوم الاثنين شمالي البلاد وشمال البصرة مجملها زخات مطر عابرة".

وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، امس السبت، حالة الطقس في مدن البلاد، فيما توقعت هطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية، مشيرة الى ان درجات الحرارة ستلامس الـ 50 درجة مئوية.