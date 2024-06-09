اقبال لطيف للثامنة: السوداني أنهى عمل لجنة التفاوض في الامم المتحدة

2024-06-09 13:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

انهى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عمل لجنة التفاوض في الامم المتحدة الخاصة بالمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالشعب العراقي. وقالت خبيرة التلوث البيئي اقبال لطيف جابر لقناة الثامنة ان السوداني قام وعن طريق كتاب مستند من وزارة الخارجية العراقية بانهاء عمل لجنة التفاوض في الامم المتحدة الخاصة بالمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالشعب العراقي جراء استخدام الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها الاسلحة المحرمة دوليا على العراق. واكدت الخبيرة ان خطوة السوداني اسقطت دعوتها السابقة التي اقامتها ضد التحالف الدولي امام المحاكم الدولية للمطالبة بالتعويضات عن تلوث التربة العراقية بالمواد الكمياوية السامة، لكنها لن تتخلى عن دعوتها وستسلك