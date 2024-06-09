2024-06-09 13:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، يوم الأحد، قرب الإطفاء التدريجي للخدمة بتقنية “الواي فاي” (الأبراج)، والانتقال لخدمة الـ(FTTH). وقالت الياسري، خلال أعمال مؤتمر القمة العراقية للاتصالات، إن “الأيام القادمة ستقوم الوزارة بتنفيذ خطة مجدولة مدروسة تتضمن الإطفاء التدريجي للخدمة بتقنية الواي فاي (الأبراج) والانتقال لخدمة الـ(FTTH) وذلك في العديد من مناطق بغداد والمحافظات […]

ظهرت المقالة العراق يودع خدمة “الواي فاي” قريباً ويعتمد الألياف الضوئية أولاً على ايشان.