رئيس الجمهورية يؤكد لوزير التعليم أهمية تحسين المناهج الدراسية

2024-06-09 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، أهمية تحسين المناهج الدراسية، فيما اشار الى ان قطاع التعليم يحظى باهتمام بالغ من رئاسة الجمهورية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي".

وأكد رئيس الجمهورية على "ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتوفير مناخ مشجع يساعد على ترسيخ العلم والمعرفة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة".

وأشار إلى أن "نجاح التعليم الجامعي يعد مقياسا أساسيا لتطور وتقدم البلاد وازدهارها"، لافتا الى "أهمية تحسين المناهج الدراسية والاهتمام بالجانب العلمي والأكاديمي للطلبة من أجل رفد البلاد بالطاقات والخبرات في مختلف المجالات".

وشدد على "ضرورة تفعيل التنسيق بين الجامعات العراقية، فضلاً عن تطوير آليات التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بينها وبين الجامعات في الدول المتقدمة"، مؤكداً أن "قطاع التعليم يحظى باهتمام بالغ من رئاسة الجمهورية باعتباره أولوية قصوى لبناء الإنسان وإعداده علمياً".

من جانبه، أطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الرئيس على خطط وبرامج الوزارة ومشاريعها التطويرية لقطاع التعليم في البلاد، مثمنا "توجيهات رئيس الجمهورية واهتمامه ورعايته للأسرة التعليمية".