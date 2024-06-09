2024-06-09 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واع

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، توجيهات خاصة بمشروع تأهيل مصنع الصلب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم اجتماعاً خاصاً بمشروع تأهيل مصنع الصُّلب في محافظة البصرة، التابع للشركة العامة للحديد والصُّلب".

واطلع السوداني خلال الاجتماع على"سير الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل وتشغيل المشروع، وهو أحد المشاريع المتلكئة، واستمع إلى عرض شامل عن الإجراءات التي تؤديها الجهات المكلفة بتنفيذ المشروع الذي كان من المقرر افتتاحه قبل شهرين، لكنّ بعض العقبات حالت دون هذا الافتتاح، ما استدعى عقد اجتماع خاص به".

وأكد رئيس الوزراء "ضرورة إزالة جميع العقبات والمشاكل الفنية التي تعترض استكمال المشروع، وإتمام نصب معدات الصهر والمنظومات والخطوط الإنتاجية".

وشدد السوداني "على أهمية العمل بأكثر من وجبة وعلى مدار 24 ساعة، ووجوب أن تلتزم الجهات المنفذة بالسقوف الزمنية المتفق عليها، والالتزام بما وجّه به خلال زيارته الشركة في شهر آذار الماضي، التي افتتح خلالها مصنع الدرفلة".