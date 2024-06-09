رئيس الوزراء: الحكومة وفرت البيئة الاستثمارية الآمنة والتسهيلات المالية الجاذبة للشركات

2024-06-09 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، ان الحكومة وفرت البيئة الاستثمارية الآمنة والتسهيلات المالية الجاذبة للشركات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم رئيس مجلس إدارة شركات الهلال حميد جعفر، والوفد المرافق له".

واضاف ان "اللقاء شهد استعراض سير العمل في المشروعات التي تضطلع بها الشركة في العراق، وبالخصوص مشروع الشركة ضمن الجولة الخامسة للتراخيص، إضافة الى تأكيد رؤية الحكومة في توسعة الشراكات المنتجة مع الشركات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي، ضمن منهاج الحكومة للإصلاح الاقتصادي".

وأكد السوداني أن "الحكومة وفرت البيئة الاستثمارية الآمنة، والتسهيلات المالية والمصرفية الجاذبة للشركات ذات الخبرة، بما يفتح الآفاق أمام تعاون مستمر، ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويخلق فرص العمل، ويعظم موارد العراق من ثروته النفطية، في ظل هدف تحويل 40% على الأقلّ، من صادرات العراق النفطية إلى مشتقات ومنتجات تكريرية، فضلاً عن استثمار الغاز".

من جانبه، أبدى حميد جعفر "تقديره لخطوات الحكومة في تسهيل كلّ أسباب العمل المثمر، وتوجيه رئيس مجلس الوزراء بإزالة العقبات والمعرقلات، التي تعيق عمل الشركات الاستثمارية، وتهيئة كل ما من شأنه الارتقاء بمستويات التعاون".