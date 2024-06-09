تحذير.. روابط "هكر" على تيليجرام تدعي تسريب أسئلة البكالوريا

2024-06-09 14:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات، اليوم الاحد، طلبة السادس الاعدادي من الانسياق وراء منصات على تطبيق "تيليجرام" تدعي تسريب الاسئلة لامتحانات "البكالوريا"، وفي حقيقتها روابط وهمية ملغمة تهدف الى سرقة معلوماتهم وصورهم الشخصية.

وقال المركز، في بيان صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قسم الرصد، لاحظ بالتزامن مع بدء امتحانات السادس الاعدادي انتشار روابط وهمية لمجموعات (كروبات) تدعي نشر الاسئلة الوزارية مسربة قبل موعد الامتحان بساعات معدودة".

واضاف المركز، انه "بعد التدقيق، واحالة بعض الروابط للقسم التقني، تم فحصها والكشف عن انها ملغمة وتتسبب باختراق أجهزة من يضغط عليها، وتسرب جميع ملفاته ومن بينها الصور الشخصية".

واشار المركز الى ضرورة أن ينتبه الطلاب والطالبات إلى خطورة هذه الروابط، كي يحافظوا على معلوماتهم وصورهم من التسريب الذي قد يتحول لاحقا الى وسيلة للابتزاز الإلكتروني، كما حصل في السابق، وراح ضحيته العديد من الفتيات.

ودعا المركز، هيئة الاعلام والاتصالات الى متابعة هذه المنصات، وغلقها فوراً، فيما يجب على الاجهزة الامنية المختصة بالأمن السيبراني ان تتابع هذا الملف، لانه يقع ضمن إطار الجرائم الالكترونية، وتهدد الامن المجتمعي العراقي.

وتوجه بدءا من صباح يوم أمس السبت، مئات الآلاف من طلبة السادس الاعدادي بجميع فروعه لاداء الامتحانات الوزارية.