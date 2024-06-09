حماية الآثار والتراث في الديوانية تعثر على قطعتين أثريتين تعودان لعصور مختلفة

2024-06-09 15:12:01 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاوي

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الأحد، عن العثور على قطعتين أثريتين تعودان لعصور مختلفة.

وقال مدير إعلام شرطة المحافظة رحيم عودة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز حماية الآثار والتراث في الديوانية عثرت أثناء جولاتها التفتيشية على المواقع الأثرية في موقع نيبور الأثري في قضاء عفك، على قطعتين أثريتين عبارة عن (جرتين) تعودان الى فترتين زمنيتين مختلفتين".

وأضاف أنه "تم تسليم القطعتين أصولياً إلى مفتشية الآثار في الديوانية".