البيئة: خطة من محورين لمواجهة التغيرات المناخية

2024-06-09 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

كشفت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عن خطة من محورين لمواجهة التغيرات المناخية، فيما أشارت الى أن العراق من أكثر البلدان المتأثرة بتلك التغيرات.

وقالت مدير عام الدائر الفنية في الوزارة نجلة الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق من البلدان المتأثرة بالتغير المناخي بشكل كبير"، مشيرة الى "جهود الوزارة بهذا الصدد من خلال إعداد الخطوط العامة التنفيذية لمواجهتها".

وأوضحت، أن "الخطة تتضمن شقين لمواجهة التغير المناخي، تكيف أضرار التغير المناخي بالنظم الطبيعية كشح المياه والتصحر والتلوث وفقدان التنوع البايلوجي وفقدان المساحات الخضراء، والشق الثاني يتضمن التخفيف من آثار التغيرات".