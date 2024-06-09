العراق "يرفض التطبيع" مع اسرائيل في اثينا

2024-06-09 15:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هدد رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، مصطفى جبار علك، يوم الأحد، بالانسحاب من بطولة العالم الجارية حالياً في العاصمة اليونانية أثينا، إذا تم رفع العلم العراقي إلى جانب علم اسرائيل على منصات التتويج.

وفي اتصال مع وكالة شفق نيوز، أوضح علك، أن هذا القرار جاء على الرغم من تأهل عدد من اللاعبين العراقيين للأدوار النهائية، حيث من المقرر أن يخوضوا منافسات الدور نصف النهائي غداً.

وأضاف أن الضغوط من الاتحاد الدولي للعبة تمارس على الوفد العراقي لعدم تكرار حادثة الانسحاب التي اتخذها العراق قبل خمس سنوات.

وأشار علك إلى أن وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، على تواصل مستمر مع البعثة العراقية، مؤكداً على التمسك بالثوابت الوطنية والأخلاقية بعدم التطبيع مع إسرائيل في جميع المجالات.

وبيّن علك أنه من المتوقع أن يتم رفع العلم العراقي بجانب علم اسرائيل على منصة التتويج، خاصة بعد تأهل أحد اللاعبين العراقيين لنصف النهائي، مما يضع العراق في موقف حرج. وأكد أن الاتحاد الدولي للعبة يمارس ضغوطاً كبيرة لإبقاء المنافسة داخل الإطار الرياضي وعدم الانسحاب تحت أي ظرف.

وأضاف علك أنه في حال قرر المنتخب العراقي عدم اللعب والانسحاب من المنافسات، ستترتب عليه عقوبات إدارية وغرامات مالية، كما حدث في بطولة بانكوك 2019، حيث تم تغريم الاتحاد العراقي تسعة آلاف دولار، دفعها رئيس الاتحاد من ماله الخاص.

وفي سياق متصل، رفض اللاعب العراقي علي الكناني الصعود إلى منصة التتويج بعد حصوله على الميدالية البرونزية، وذلك بسبب وجود لاعب من إسرائيل على المنصة.

وقد أعرب الكناني، عن التزامه بالموقف الوطني الرافض للتطبيع بأي شكل من الأشكال.