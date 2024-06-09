2024-06-09 15:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدر مصرف الرشيد، اليوم الأحد، توجيهاً جديداً بخصوص التقديم على السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي القوات الامنية. وقال المصرف في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، انه سعياً لتبسيط اجراءات منح السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي القوات الامنية ومنع استغلالهم من قبل ضعاف النفوس، قرر المصرف الغاء شرط المطالبة بهوية الدائرة اثناء التقديم على السلف الشخصية والاعتماد على البطاقة الموحدة واخر ثلاث رواتب في بطاقة الماستر. واضاف انه بخصوص منتسبي وزارة الدفاع بالاضافة الى ما ورد اعلاه اكد على ادراج الهوية التعريفية الباج لغرض الفصل بين الضباط والمراتب لغرض تدقيق سنوات الاحالة الى التقاعد، لافتا الى انه مستمر بأعادة النظر وتعديل اي ضوابط تقف امام تسهيل اجراءات تقديم الخدمة للزبون.