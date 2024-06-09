لاعب منتخب العراق للمواي تاي ينسحب من التتويج ببطولة العالم لوجود لاعب من الكيان الصهيوني

2024-06-09 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

انسحب لاعب منتخب العراق للمواي تاي علي الكناني، اليوم الأحد، من التتويج ببطولة العالم، لوجود لاعب من الكيان الصهيوني.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " لاعب منتخب العراق للمواي تاي علي الكناني رفض الصعود الى منصة التتويج بالميدالية البرونزية بوزن 57 كغم في بطولة العالم للمواي تاي الجارية أحداثها في اليونان".

وأضاف أن "ذلك جاء بسبب وجود لاعب من الكيان الصهيوني".