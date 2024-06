2024-06-09 15:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نفت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الاحد، الانباء المتداولة على بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول القبض على مجموعة من أصحاب الصفحات الوهمية التي تحسب على الحكومة المحلية السابقة . وقال مصدر في الشرطة لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “مديرية شرطة ذي قار نفت ما تداولته بعض شبكات التواصل...

The post شرطة ذي قار توضح بشأن القبض على أصحاب الصفحات الوهمية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.