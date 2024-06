2024-06-09 15:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: باشر مدير بيئة ذي قار الجديد موفق حامد الطائي، اليوم الاحد، بمهام عملة في المديرية. وذكر بيان لمديرية بيئة ذي قار، تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “موفق حامد الطائي تسلم مهامه رسميا اليوم كمدير بيئة ذي قار من المدير السابق محسن عزيز الذي تم نقله الى منصب...

