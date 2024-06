استعدادا لعيد الاضحى.. بلدية الناصرية تباشر بتزيين الشوارع

2024-06-09 15:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبر الناصرية: أعلن مدير بلدية الناصرية علي عبد الستار، اليوم الأحد، توجيه شعبة الزينة والإنارة على تنفيذ أعمال زينة في مختلف أنحاء المدينة. وقال عبد الستار في حديث لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “كوادر البلدية باشرت بأعمال تزيين الشوارع في صوب الشامية، حيث يتم نصب الزينة لإضافة رونقًا للمدينة”. واضاف،...

