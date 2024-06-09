"مسلسل" حرائق حقول القمح يتواصل في كركوك

2024-06-09 16:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني بكركوك، يوم الأحد، عن نشوب ثلاثة حرائق في حقول زراعية بقرية شمال غربي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً اندلع في حقل للقمح قرب سيطرة أربيل بقضاء الدبس (45 شمال غربي كركوك)، وأسفر عن احتراق سبعة دوانم من المحصول أثناء استعداد صاحب الحقل لحصاده".

وأضاف أن "الحريق أتى على الأرض والمرشات الزراعية تستخدم لسقي المزروعات وأن فرق الدفاع المدني تدخلت وسيطرت على الحريق".

وأشار إلى أن "حريق ثانٍ وقع في أطراف قضاء الدبس حيث احترقت خمسة دوانم من محصول القمح بالكامل بسبب شرارة كهربائية من أحد أعمدة نقل الطاقة وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الحقول المجاورة".

وتابع المصدر أن "حريقاً ثالثاً حصل في حقل قمح في أطراف ناحية التون كوبري (50 كم شمال غربي كركوك)، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه".

يشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين شهدت محافظة كركوك اندلاع العشرات من الحرائق في حقول القمح.