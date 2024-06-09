مبابي يمهد الطريق امام حكيمي للوصول الى الميرنغي

2024-06-09 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية اليوم، الاحد (9 حزيران 2024)، عن قيام مبابي المنضم حديثا الى كتيبة الميرنغي بتمهيد الطريق امام حكيمي للوصول الى ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها ان "حكيمي من الأسماء المفضلة التي ينظر لها ريال مدريد على أنه خليفة مستقبلي لداني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن".

وأضافت ان "الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد، يدعم فرص عودة المغربي أشرف حكيمي مستقبلا، للميرنغي ".

وأشارت الصحيفة إلى أن "حكيمي أحد أقرب أصدقاء مبابي، الذي وقع على عقد مع الملكي حتى 2029، الأمر الذي يدعم بشدة عودة النجم المغربي إلى سانتياغو برنابيو لمزاملة صديقه الفرنسي مجددا".

وأوضحت أن "ريال مدريد قد يتحرك لضم حكيمي في الصيف المقبل، حيث سيكون باريس مجبرا على البيع حتى لا يخسر خدمات اللاعب مجانا".

ويرتبط حكيمي بعقد مع باريس حتى 2026، وهو في الأساس أحد أبناء أكاديمية ريال مدريد.

وهناك خطة أخرى لدى ريال مدريد، بانتظار انتهاء عقد حكيمي مع باريس، والحصول على توقيعه مجانا في صيف 2026.

المصدر: كوورة