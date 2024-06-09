2024-06-09 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيدي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن مساعٍ لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لتعظيم الإنتاج الوطني عبر تطوير التراكيب الهيدروكربونيّة.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة النفط تسعى إلى تعظيم الإنتاج الوطني من خلال تطوير التراكيب الهيدروكربونيّة، والثروة الموجودة في باطن الأرض سواء أكانت غازية أو نفطية أو مشتركة تحمل نسباً من كليهما".

وأضاف جهاد، أن "الوزارة ومن خلال جولات التراخيص، سعت إلى عرض رقع التراكيب التي تشتهر بها المنطقة الغربية، وتحويلها إلى احتياطي أو حقول منتجة، وبالتالي تعزيز الإنتاج الوطني سواء من الغاز أو النفط".

وأشار إلى أنه "تم عرض مجموعة من الرقع الاستكشافية في الجولة الأخيرة"، معرباً عن أمله في "استقطاب الاستثمارات الخارجية من أجل تحويل هذه التراكيب إلى حقول غازية أو نفطية تدعم الإنتاج الوطني العراقي".