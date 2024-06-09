جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على إرهابيين اثنين وتاجري مخدرات في مناطق متفرقة

2024-06-09 16:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأحد، ان جهاز مكافحة الارهاب القى القبض على ارهابيين (2) اثنين وتاجري مخدرات في مناطق متفرقة.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قطعاتنا في المناطق الشمالية شرعت بعمليتين اسفرتا عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظتي نينوى وكركوك".

واضافت ان "ابطالنا نفذوا عمليتين منفصلتين اسفرتا عن القاء القبض على تاجري مخدرات في محافظتي البصرة وذي قار وتم تسليمهم الى مديريتي شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في نفس المحافظتين"، لافتة الى ان "جهازِ مكافحةِ الارهاب يواصل الليل بالنهار وفي كل مناطق عراقنا الحبيب في استئصال آفتي الارهاب والمخدرات لينعم ابناء بلدنا بالامن والامان".