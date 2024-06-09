صفقة مدوية.. ريال مدريد يفشل خطة فليك

2024-06-09 16:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأخمد نادي ريال مدريد خطة الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة الجديد، مبكراً، بشأن صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.ويعد فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، هدفاً رئيسياً لريال مدريد في صيف 2025، لكن ذكرت تقارير مؤخراً أن فليك ينوي إقناع اللاعب بشكل شخصي لتحويل وجهته إلى برشلونة.ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد لم يتأثر بتحركات برشلونة لمحاولة خطف، أفضل لاعب في البوندسليجا، هذا الصيف.وأشارت إلى أن الوكلاء الذين أكدوا انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد في العام الماضي، رغم نفي الطرفين، هم أيضا من يؤكدون وجود اتفاق مبرم بالفعل بين فيرتز والميرنجي.وأوضحت أن الاتفاق ينص على لعب فيرتز مع ليفركوزن لموسم إضافي، ثم الانتقال إلى ريال مدريد نظير 150 مليون يورو في صيف 2025.وذكرت "ماركا" أن صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أيضا نفس المعلومات، بأن فيرتز سيصبح لاعباً في ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو.وأشارت "ماركا" إلى أن انتقال فيرتز إلى ريال مدريد ليس له علاقة بمستقبل تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن.المصدر : كورة