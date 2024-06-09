مكافحة الإرهاب يلقي القبض على إرهابيين اثنين وتاجري مخدرات في 4 محافظات

2024-06-09 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد (9 حزيران 2024) ، القبض على إرهابيين اثنين وتاجري مخدرات في محافظات نينوى وكركوك والبصرة وذي قار.

وقالت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب شرعت في المناطق الشمالية بعمليتين اسفرتا عن القاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي نينوى وكركوك".

وأضافت الخلية "كما نفذ ابطالنا عمليتين منفصلتين اسفرتا عن القاء القبض على تاجري مخدرات في محافظتي البصرة وذي قار"، مؤكدا انه "تم تسليمهما الى مديريتي شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في نفس المحافظتين".



