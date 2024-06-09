ميسان.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته "كيلو غرام" من المواد المخدرة

2024-06-09 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (9 حزيران 2024)، الاطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كيلو غرام من المواد المخدرة في محافظة ميسان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان تمكنت من القاء القبض على احد التجار المهمين في المحافظة".

وأضاف أنه "تم ضبط كيلو غرام من المواد المخدرة (15) الف دولار أمريكي بحوزة المتهم كان يحاول تحويلها إلى احد الدول المجاورة لغرض لشراء المواد المخدرة".