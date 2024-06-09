الدفاع توجه دعوة للمتقدمين للقبول في الدورة 114

2024-06-09 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، دعوة للمتقدمين للقبول في الدورة 114.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "على المتقدمين للقبول في الدورة 114، والذين اجتازوا كافة الاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح والمبينة أرقامهم التعريفية ومواعيد مراجعتهم بالقوائم المرفقة طياً مراجعة مستشفى الحسين العسكري وكما مؤشر إزاء كلاً منهم".

واضافت "تم إضافة ملف مواعيد الفحص الطبي للدورة 114 كلية عسكرية على تطبيق الڤايبر بالرابط أدناه:

https://invite.viber.com/?g2=AQBOIsHCrwFTHE00YwI%2FymHk1Z2kEd1x8%2BcNebN0LDTQT4fRu3zG2lshLElgnlS0&mi=5031

وتابعت "تم إضافة ملف مواعيد الفحص الطبي للدورة 114 كلية عسكرية على تطبيق التليكرام بالرابط أدناه: