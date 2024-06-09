السكك الحديدية تعلن إعادة 70 بالمئة من الخطوط إلى الخدمة

2024-06-09 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أكدت الشركة العامة لسكك الحديد، اليوم الأحد، عزم الحكومة على إيجاد حل جذري للنقل الداخلي بما في ذلك مشروع مترو بغداد، فيما أشارت الى إعاد 70 بالمئة من الخطوط الى الخدمة، وخطة من شقين لرفع التجاوزات.

وقال مدير عام سكك الحديد يونس الكعبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "‏السكك تمتلك ما يقارب 2200 كيلو متر من الخطوط الرئيسة والفرعية تمتد على محافظات العراق من البصرة إلى نينوى والأنبار غرباً وكركوك شرقاً"، مبينا أن "75 بالمئة من هذه الخطوط تعرضت للدمار بسبب الأحداث الإرهابية التي مرت بالبلاد".

وأضاف، "تمت اليوم إعادة نحو أكثر من 70 بالمئة من هذه الخطوط"، منوهاً بأن "خطوط سكك كركوك خارجة عن الخدمة بالإضافة الى بعض المناطق في الأنبار والتي تحتاج الى الجسور وإعادة الإعمار".

وأوضح، أن "سكك الحديد تعمل ضمن شقين بمسألة التجاوزات، منها الاعتماد على القضاء وإقامة الدعاوى القضائية على المتجاوزين سواء مؤسسات حكومية أو أفراد، أما الشق الآخر فهو إزالة هذه التجاوزات بصورة مباشرة من قبل لجان متخصصة ترافقها شرطة السكك وبعض القطعات الأمنية الماسكة للأرض"، منوهاً بأن "العمل جارٍ على إزالة التجاوزات ضمن الإمكانية المتوفرة".

ولفت، الى أن "العراق طرح مشروع المترو منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن ظروف الحروب المتعاقبة أحالت دون تنفيذه"، مؤكدا "حرص الحكومة الحالية على إيجاد حل جذري وشامل لموضوع النقل الداخلي في بغداد بما فيها مشروع المترو والذي سيغطي نحو 80 بالمئة من مساحة بغداد الحالية وسيكون بمسؤولية أمانة بغداد".