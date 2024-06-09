مكافحة الإرهاب يلقي القبض على إرهابيين اثنين وتاجري مخدرات في نينوى وكركوك

2024-06-09 16:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

{امنية: الفرات نيوز} اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاحد، القبض على إرهابيين اثنين وتاجري مخدرات في نينوى وكركوك

وذكر اعلام الجهاز في بيان تلقته {الفرات نيوز}، ان "عناصر الجهاز نفذوا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين (2) وتاجري مخدرات، فيما شرعت قطعاتنا في المناطق الشمالية بعمليتين اسفرتا عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظتي نينوى وكركوك".

ومن جانب آخر نفذت عمليتين منفصلتين اسفرتا عن القاء القبض على تاجري مخدرات في محافظتي البصرة وذي قار وتم تسليمهم الى مديريتي شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في نفس المحافظتين