2024-06-09 17:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وسائل إعلام تركية، أن إسطنبول استقبلت زائرين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، كان أكثرهم من روسيا وألمانيا وإيران. وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن “عدد السياح القادمين إلى إسطنبول في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، سجل زيادة بنسبة 10 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وحقق 5 ملايين و244 ألفا و936 […]

ظهرت المقالة تركيا: الروس والألمان والإيرانيون أكثر الزائرين لإسطنبول خلال أربعة أشهر أولاً على ايشان.