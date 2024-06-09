2024-06-09 17:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أهليّة ستة مرشحين لخلافة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، عبر الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من حزيران الحالي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة في ايران محسن اسلامي، قوله، إن “مجلس صيانة الدستور أعلن عن اهليّة 6 […]

ظهرت المقالة إيران تعلن أهليّة ستة مرشحين لخلافة رئيسي بينهم محمد باقر قاليباف أولاً على ايشان.