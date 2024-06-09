العراق يشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ (27‎)

2024-06-09 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، المشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ 27‎.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفد من وزارة الخارجية وسفارة جمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية ووفد من حكومة اقليم كردستان العراق شارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ(27) الذي عقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية للمدة 5-2024/6/8".وأضافت، أنه "حضر المنتدى أكثر من 17 ألف مشارك من أكثر من 136 دولة، ورؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين حكوميين وسفراء وسياسيين من 45 دولة، كما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى".وتابعت أنه "جرى خلال الاجتماعات مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وكيفية إيجاد الحلول المستدامة في ظل التحولات العالمية الراهنة، وبحث التعاون في مجال النقل الدولي، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية وإيجاد مقاربات مشتركة لتطوير التعليم بما يتماشى مع التطور التكنولوجي في العالم".