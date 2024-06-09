طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة تايلاند وسنغافورة

2024-06-09 17:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- رياضية

كلفَت لجنة الحُكام في الاتحاد الدوليّ لكُرةِ القدم FIFA، اليوم الأحد، (9 حزيران 2024)، طاقماً تحكيمياً عراقياً دولياً لقيادةِ مباراة منتخبي تايلاند وسنغافورة ضمن التصفياتِ الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وسيقود الطاقم التحكيميّ، المؤلف من مهند قاسم حكماً للساحة، والحكمين المساعدين واثق مدلل، وأحمد صباح، إضافةً للحكم الرابع يوسف سعيد، المباراةَ الحاسمة بين منتخبي تايلاند وسنغافورة التي ستجري في العاصمةِ التايلاندية بانكوك يوم الثلاثاء المُقبل 11 حزيران/ يونيو 2024.







